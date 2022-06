Artigianato d'eccellenza - Cortile Biscari

EVENTI IN ORGANIZZA - ARTIGIANATO D'ECCELLENZA 11 /12 GIUGNO 2022 - Mostra Mercato del Manufatto d'autore. Cortile ex Museo Palazzo Biscari - Via Museo Biscari 16- Catania. Apertura SABATO 17:00-22:00, DOMENICA 10:00-13:00 e 17.00- 22:00. INGRESSO GRATUITO.

ARTIGIANATO D'ECCELLENZA si svolgerà in un bellissimo cortile - giardino del Palazzo Biscari, uno tra i Palazzi privati di Catania più belli e noti dell'architettura settecentesca. Abili artigiani esporranno e venderanno i propri manufatti, nati dalla loro creatività, in un bellissimo scenario barocco che rende tutto più raffinato e chic. Vi aspettiamo all'Evento più esclusivo di Catania. EVENTI IN 3496336129.