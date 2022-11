Asilat - Esperienza in fattoria e pic-nic rustico

Indirizzo non disponibile

Sicilia Gaia propone una domenica in natura presso la fattoria Asilat, Azienda agricola dedicata all’allevamento prevalentemente di asini ed alla produzione di Latte d’Asina in un affascinante contesto naturale. Conoscerete gli asinelli, approfondendo tutte le caratteristiche, dalle razze, all’alimentazione fino alla riproduzione e all’allattamento. Degusterete il latte d’asina e proseguiremo dopo la visita con un pic nic.

ARRIVO ore 10:30 – Benvenuto e presentazione azienda a seguire). Visita con guida: La “fattoria degli animali”, raccontando le razze della nostra tradizione. Concetto di biodiversità e salvaguardia. L’ asino, razze autoctone, alimentazione. Riproduzione, parto e allattamento. Contatto controllato tra visitatori e asinelli. Si raggiunge la sala mungitura e si assiste alla stessa. Descrizione del metodo di mungitura meccanica e differenze con quella manuale. Caratteristiche organolettiche del latte di asina: utilizzo nella prima infanzia e nella cosmetica. Ore 11:30 – Merenda in spazi attrezzati all’aperto. Degustazione del latte. Ore 12:00 – Giro sull’asinella per bambini e ragazzi. Ore 13.00 – Pic Nic a cura di Putia Lab Tempo libero. Ore 15:30 chiusura fattoria.

Quota di partecipazione p.p. €18,00 (include, ingresso, esperienza in fattoria, degustazione, pic nic con scacciata, dessert, acqua e vino locale). Per i bambini verrà servita della scacciata con prosciutto e formaggio. Prenotazione attraverso questo modulo https://forms.gle/TJcRssdoc2CW5Asr6 entro giovedì 1/12 (acconto anticipato). Info 3928079089. Indirizzo: Via Salice, 2A, 95010 Milo CT.