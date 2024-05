Castiglione di Sicilia, all'asta i migliori vini dell’Etna per la festa della Madonna della Catena

Grande entusiasmo anche quest’anno a Castiglione di Sicilia per la VI edizione dell’asta dei migliori vini dell’Etna, che si tiene in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Catena. L’appuntamento è per sabato 4 maggio dalle ore 21:00 in piazza Madonna della Catena, dove una serata di musica, cabaret e vino farà da cornice all’asta. Ruggero Sardo sarà il presentatore dell’evento, mentre ospiti d’eccezione saranno Carmelo Caccamo con la celebre “Signora Santina” e la band siciliana “Bellamorea”.

Più di trenta cantine hanno generosamente contribuito con le loro bottiglie pregiate, rendendo ancora una volta speciale l’evento organizzato dalla Parrocchia di Castiglione e dal Comitato della Festa. La manifestazione mette insieme artisti siciliani con il rinomato “Vino dell’Etna”, conosciuto in tutto il mondo. Un evento solidale è “L’Asta dei Migliori Vini dell’Etna” e non è solo un momento di svago e convivialità, ma anche un’opportunità per sostenere iniziative importanti. I fondi raccolti contribuiranno a sostenere i festeggiamenti in onore della Madonna della Catena e varie attività sociali dedicate ai ragazzi della comunità parrocchiale.

Il parroco don Orazio Greco sottolinea la grande generosità delle cantine, consapevole del prestigio dei loro vini e del contributo sulla crescita turistico economica del borgo medievale. Vini rossi, bianchi e rosati saranno i protagonisti dell’asta, con etichette prestigiose che saranno ufficialmente presentate durante la serata. Conclude don Orazio: “Un’occasione da non perdere per gustare i migliori vini dell’Etna e vivere una serata indimenticabile all’insegna della musica, del cabaret e della solidarietà”.