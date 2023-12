Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Mineo si prepara ad accogliere il prossimo 7 e 8 dicembre "Gli atelier dell'olio d'oliva”, un evento all’insegna della cultura, solidarietà e sostenibilità organizzato dall'associazione La Città Felice Onlus che verrà presentato lunedì 4 dicembre alle ore 11, presso la sede dell’omonima associazione, in via Carlo Alberto.

La manifestazione, progettata per esplorare il rapporto vitale tra le risorse naturali e lo sviluppo sostenibile del territorio, avrà un focus specifico sul valore dell'olio d'oliva e dei prodotti della terra come motori di una crescita locale responsabile e innovativa. Una preziosa occasione per presentare i G.A.S-Gruppi di acquisto solidale, all’interno del progetto “E’ pronto a tavola”, ovvero iniziative collettive di acquisto, principalmente di prodotti alimentari, ma anche di altri beni e servizi, che si basano su principi di solidarietà, sostenibilità e eticità. Una forma di economia alternativa e hanno l'obiettivo di promuovere un consumo più consapevole e responsabile.

Interverranno Paolo Ragusa, responsabile Welfare e Terzo Settore-MCL Sicilia, Salvo Palermo, esperto del progetto "È pronto a tavola", Andrea Larisa Andrei, coordinatrice del progetto, Mariella Simili, coordinatrice SAI Vizzini, Giosuè Catania, presidente APO Catania e Giuseppe Buoncuore, rappresentante provinciale Feder Agri di Catania. Tutti dettagli della due giorni saranno illustrati durante la conferenza stampa.