Musa Azienda Agricola - Raccolta del Pistacchio, visita in azienda e degustazione

Un pomeriggio dedicato ad uno dei protagonisti più ambiti dalle nostre tavole, ormai sempre più noto e diffuso in tutto il mondo, il pistacchio di Bronte. Saremo ospiti dell’azienda agricola MUSA di Bronte che ci accoglierà nei suoi pistacchieti dove potremo raccogliere e gustare il pistacchio fresco. Proseguiremo il nostro pomeriggio nella sede dell’azienda dove faremo visita ad una delle più belle realtà locali, immersi nella natura dove potremo ammirare animali svariati: cavalli, maialini, caprette, asini. Godremo di una vista delll’Etna al tramonto inedita, e concluderemo il nostro pomeriggio con una degustazione di prodotti tipici a base di pistacchio di Bronte (DOP, presidio Slow Food)

Meeting point: ore 18.00 c/o Musa az. Agricola (C.da Musa, Bronte). Dal luogo dell’appuntamento ci sposteremo con mezzi propri in C.da Rizzonito dove sono collocati i pistacchieti (10 min di percorrenza circa). Dopo la visita torneremo al punto di incontro per la visita all’azienda. Quota di partecipazione € 20.00 (include, visita dell’azienda, visita del pistacchieto con raccolta, degustazione). Il Pagamento avverrà in loco. Bambini: gratuito < 8 anni. Ridotto da 9 a 13 anni € 10.00 p.p. Prenotazione obbligatoria su Eventbrite https://www.eventbrite.it/.../biglietti-loro-verde-bronte...Info 3928079089.