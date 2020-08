Azure Beach Club - Il Ferragosto Sbagliato

SABATO 15 AGOSTO all’AZURE EXCLUSIVE BEACH CLUB con il nostro evento tipico e caratteristico: LA FESTA. Mentre tutti festeggeranno il Ferragosto il giorno prima noi lo festeggeremo a modo nostro l’indomani (Sbagliato) con una Festa esclusiva in spiaggia in Total White. Quindi tutti vestiti in bianco o anche con un accessorio in bianco. Sarà una Festa indimenticabile dove ripercorreremo le migliori e le più originali selezioni musicali dagli anni ‘70 ‘80 ‘90 ai giorni nostri con i più talentuosi selector in circolazione per una serata all’insegna del puro divertimento e allegria: Agatino Privitera, Daniele Barile, Pietro Musmeci e Riccardo Marchese. Food, Music & Drink.

Ingresso a partire dalle h 21.30. Per info e prenotazioni ingressi e tavoli contatta pure il tuo organizzatore di fiducia. Non dimenticare la mascherina a casa ti servirà per accedere al locale, negli spazi interni e alla toilette. Parcheggio all’interno del locale. L’Axure Exclusive Beach Club si trova all’interno del Lido Azzurro Plaja Ct con ingresso distinto e separato.