Una storia magica che abbiamo inventato per far vivere la magia del natale ai vostri piccoli fiocchi di neve. Immagina se Babbo Natale perdesse la sua slitta magica.. sarebbe un dramma per tutto il mondo, non potrebbe portare i regali in giro per il pianeta nella magica notte del 24 Dicembre. I nostri Elfi e le nostre Mamme Nataline hanno bisogno di riprogettare la slitta di Babbo cosi chè lui possa distribuire i doni a tutti i bambini del mondo.

Da soli si sa, non si va da nessuna parte, quindi per questo strepitoso compito abbiamo bisogno dell'aiuto dei bambini più fantasiosi del pianeta per realizzare la più bella e originale "Slitta" che sia mai stata fatta. Se deciderai di iscrivere i tuoi figli in questa magica esperienza, abbiamo bisogno della tua collaborazione per fargliela vivere nel migliore dei modi, infatti iscrivendoti avrai la possibilità di scaricare gratuitamente il Kit Stampabile con: diversi tipi di slitte, diversi tipi di gadget per la slitta e diversi suggerimenti. Solo che prima dell'evento dovrai stampare questi fogli (anche in bianco e nero) perchè altrimenti la partecipazione non ha la stessa resa.

L'età consigliata per partecipare al nostro evento "Babbo Natale e la Slitta perduta" è 5-8 anni. La partecipazione è assolutamente GRATUITA in quanto il nostro unico obiettivo è quello di non far perdere la magia del Natale a tutti i bambini.

ATTENZIONE. Ogni turno sarà composto da un massimo di 18 bambini per garantire la migliore esperienza per ogni partecipante.. Quindi prima che sia troppo tardi prenota subito il posto per il piccolo orsacchiotto ... Regalagli questo momento di gioia e magia in questo periodo non troppo entusiasmante.