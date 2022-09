Back to school all’insegna del Second-hand con Wallapop

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

La tanto attesa estate è trascorsa in un batter di ciglia, settembre è arrivato e con lui è tornata anche la routine quotidiana, fatta di scadenze, orari da rispettare e impegni, che siano scolastici o lavorativi. Le vacanze sono ormai, per la maggior parte delle persone, solo un ricordo sbiadito e la nostalgia è il sentimento che accomuna tutti. Per ripartire al meglio, su Wallapop – la piattaforma leader nella compravendita di prodotti second hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile – puoi trovare tutto quello che ti serve per creare il tuo kit "back to school" dopo l'estate. Grazie alle diverse categorie presenti sulla piattaforma è possibile trovare tantissimi articoli, dagli oggetti tecnologici alla cancelleria e in questo modo donare loro una seconda vita, preparandosi al meglio per il rientro sui banchi di scuola. Già nei mesi estivi, infatti, gli utenti si preparano al rientro ricercando i migliori articoli per le loro esigenze scolastiche: in particolare, secondo le preferenze riscontrate da Wallapop, gli utenti di Lombardia, Lazio, Puglia e Campania sono risultati in quest’ordine i più attivi nelle ricerche di materiale per la scuola e lo studio. KIT PER LA SCUOLA Mancano pochi giorni e gli studenti torneranno sui banchi di scuola. I genitori sono pronti con liste infinite per comprare tutto l’occorrente per l’inizio delle lezioni. Primo su tutti lo zaino, immancabile in qualsiasi grado scolastico, soprattutto per i più piccoli è sempre difficile scegliere tra lo zaino del cartone animato preferito, del personaggio web più amato o puntare su qualcosa di più classico. Ma grazie a Wallapop la scelta dello zaino perfetto sarà sicuramente più semplice! E al suo interno non resta che metterci un diario, astuccio, quaderni e raccoglitori: tutti rigorosamente second-hand, per dare il via a un nuovo anno scolastico all’insegna delle buone abitudini! Secondo i dati rilevati da Wallapop, gli italiani tendono ad acquistare il materiale scolastico last-minute, infatti nel mese di agosto si è registrato un incremento del 95% (rispetto al mese precedente) di ricerche di materiale scolastico e di cancelleria. Tra gli oggetti maggiormente ricercati troviamo: astucci, cancelleria, quaderni, temperamatite e portamatite. Anche la ricerca di cartelle e zaini ha visto un incremento (+49%) rispetto al mese di luglio. Sulla piattaforma si possono trovare anche tanti libri di testo usati per scuole di qualsiasi ordine e grado: un ottimo modo per donare loro una seconda vita e ridurre gli sprechi. In particolare, quelli maggiormente ricercati su Wallapop da parte degli italiani sono libri delle scuole superiori, seguiti da quelli delle scuole medie (ricerche effettuate nel trimestre giugno-agosto). Proprio nel mese di agosto si è registrato un +39% di ricerche di libri di testo rispetto al mese di luglio. SCRIVANIA PERFETTA PER LO STUDIO Vediamo tutto ciò che non può mancare su una scrivania, per dedicarsi ai compiti dopo l’orario scolastico: in un ambiente piacevole, si sa, il lavoro riesce meglio! Un portapenne pratico e bello da vedere, fa sicuramente la sua bella figura e la scrivania risulterà più ordinata. Per chi preferisce prendere appunti in maniera diversa e confrontarsi con un approccio più smart alle lezioni, nella categoria Informatica e Elettronica di Wallapop si possono trovare tante buone proposte di pc portatili, adatti per qualsiasi necessità e perfetti per svolgere tante attività anche in mobilità. Sulla piattaforma, durante il mese di agosto, le ricerche di pc portatili sono aumentate del 31% rispetto alla media dei mesi precedenti. Se vi aspettano lunghi pomeriggi e serate di studio, non può assolutamente mancare un’illuminazione adeguata, che non affatichi gli occhi e, perché no, sia anche di design: su Wallapop sono disponibili tante proposte di lampade da scrivania, adatte a ogni ambiente e ogni stile. Per finire, da portare sempre con sé anche a scuola e tenere sulla scrivania non può mancare una bella borraccia, magari anche termica: un semplice acquisto che fa bene all’ambiente e anche a se stessi TORNARE IN FORMA NEL TEMPO LIBERO Dopo una giornata piena di impegni sarebbe ottimo riuscire a dedicare del tempo a sé stessi, per rimettersi in forma e riprendere le buone abitudini che possano accompagnare ogni studente durante l’inverno, che sia con sport di squadra o attività individuali. Chi non ha tra i buoni propositi di settembre il ritorno in palestra o semplicemente fare un po’ di attività fisica? Nella categoria Sport e Tempo Libero si possono trovare tutti gli accessori per il proprio sport preferito, come ad esempio un tappetino per fare yoga, per ripartire in maniera più soft, o delle sneakers per andare a correre, per i più committed che desiderano dare subito una svolta alla loro routine!