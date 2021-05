Bagno di Bosco in famiglia

Prezzo non disponibile

Il bagno di bosco è un’immersione profonda nell’atmosfera del bosco, per ascoltarne suoni, ammirarne colori e paesaggi, respirarne odori e profumi. Trascorreremo una giornata insieme, in cui poter tornare bambini, giocheremo con i nostri figli, faremo esperienza diretta del contatto con la Natura, la nostra vera Casa. Ci sarà anche un tempo per assaporare il piacere della lentezza, il potere rigenerante del silenzio, la connessione profonda con se stessi e con la Natura fuori di sé.

Sarà un tempo solo per voi, durante il quale i vostri figli esploreranno il bosco e suoi tesori accompagnati da Elisa Messina, musicoterapeuta e maestra di Educazione in Natura. Sarete condotti da Marina Ciulla, Forest Coach e Forest Ambassador, esperta nella conduzione di esperienze di connessione profonda con la Natura, nonché educatrice di Educazione in Natura. Saremo ospiti di Caldera, una location meravigliosa, completamente immersa nel bosco, luogo di incontri e di tante progettualità, che sorge su un conetto vulcanico, il Monte Difeso.

Il nostro oste, Flavio, ne è il custode e se ne prende cura con passione e dedizione, portando avanti il desiderio di riavvicinare le persone all’essenza, al sentire la Natura parte di sé, al vivere in armonia con essa.

Programma della giornata: Appuntamento alle 9.45 a Pedara. 10.30 cerchio iniziale ed inizio esperienza. 13.30 circa cerchio finale e pranzo al sacco (a cura dei partecipanti) - tutti insieme - 15.00 saluti.

