BANFF Film Festival 2024: appuntamento il 25 marzo a Catania

Saranno 38 gli eventi in programma per la dodicesima edizione del BANFF Mountain Film Festival World Tour Italy, la rassegna cinematografica dedicata a montagna e outdoor. Dal 2013, questa manifestazione porta in Italia le migliori produzioni presentate durante l'omonimo festival canadese.

Il tour prenderà il via a Milano, con la première programmata per martedì 30 gennaio 2024 per concludersi il 26 marzo, dopo un viaggio in Italia toccando 27 città in due mesi. Il BANFF farà tappa per la prima volta in Sicilia, a Catania, lunedì 25 marzo presso il Cinema KING, alle ore 20.

La tappa di Catania è organizzata in collaborazione con il CAI Sezione di Catania e il supporto di VERTICAL Climbing Center e di Ashàra Etna&Stromboli Guides, impreziosito dalla presenza come ospite di Carmelo Ferlito, alpinista e docente di vulcanologia presso l’Università di Catania, nonché memoria storica dell’alpinismo siciliano.

Ogni serata di proiezione offrirà al pubblico lo stesso programma di 8 corto e mediometraggi provenienti da tutto il mondo: storie di piccole e grandi imprese, di amicizia e incredibili traguardi, di libertà nell'esplorare la natura più incontaminata. Dalle montagne del Tien-Shan, per un’avventura sugli sci tra antichi popoli nomadi sulla via della Seta, alla esperienza immersiva di una scalata sulle montagne della Sierra Nevada; dalla sorprendente connessione tra la musica jazz e lo sci, alla svolta di una rock star che decide di diventare allevatore di bufali nelle gelide terre del grande nord canadese; da una surreale e solitaria esperienza su due ruote sulle pendici del vulcano Fuego in Guatemala, prima della sua storica esplosione nel maggio 2023, alla Norvegia, con la magia di una non troppo tipica avventura famigliare, per una famiglia che tipica non è.

Il BANFF Mountain Film Festival World Tour Italy rappresenta un invito a riscoprire il piacere dell'avventura e dell'ignoto, che ciascuno può risvegliare anche nei confronti dei luoghi più vicini.

Per scoprire tutti i film in programma alla 12 a edizione del Banff Centre Mountain Film Festival, clicca qui! Per le DATE e per acquistare i BIGLIETTI 2023, clicca qui!