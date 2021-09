'Impressioni di Settembre' a Barone di Villagrande

Vi aspettiamo sabato 25 settembre, alle ore 20.00, per un percorso sensoriale in collaborazione con Onav Catania. L'idea è quella di giocare con il mutare delle stagioni, l'estate che lascia il passo ai colori e ai profumi autunnali per accompagnarci alla scoperta dei sapori di un settembre che porta via con sé le vacanze estive. Una cena per conoscere i vini e il loro carattere distintivo. Per Info e prenotazioni 3427633251 - 0957082175.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...