Scuba experience nel blu della Scogliera di Catania

Sicilia Gaia propone un' esperienza memorabile organizzata da Scuba Diving School Catania, il Battesimo del mare. Dedicato a chi non è ancora in possesso di un brevetto subacqueo: una vera e propria immersione effettuata in sicurezza con l’accompagnamento, in rapporto 1:1, di un istruttore dedicato. Respirare sott'acqua è davvero facile e divertente, lasciati avvolgere dalla magia del mondo sommerso.

Lo spettacolo inizia proprio sotto il pelo dell'acqua. L'attrezzatura necessaria viene fornita dal diving center, al termine dell'esperienza verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il Battesimo del Mare è un regalo originale per adulti e bambini (dagli 8 anni in su), un'esperienza da vivere in coppia, un'dea vincente per i team building aziendali. Dove: Hotel Baia Verde, Catania. Prenotazioni whatsapp 3928079089. Durata 30 min. Massima profondità 5 mt. Età minima 8 anni (Rapporto 1/1). Costo € 50.