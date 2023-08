Live, i Baustelle suonano "Elvis" sotto il vulcano

Mancano tre giorni al concerto catanese dei Baustelle. La band di Francesco Bianconi, Rachele Bastreghi e Claudio Brasini si esibirà infatti il 19 agosto alla Villa Bellini nell'unica data siciliana dell Elvis tour 2023.

Elvis Tour

I live estivi dei Baustelle hanno ottenuto grande successo di pubblico e saranno, anche nell'appuntamento catanese, inserito nel cartellone Catania Summer Fest sezione Sotto il vulcano, un'occasione per riascoltare dal vivo alcuni dei pezzi inclusi nell’ultimo disco dei Baustelle, intitolato "Elvis". Con l'album dedicato al Re del rock il gruppo toscano si è riappropriato di un’essenza genuinamente rock'n'roll che tocca territori mai esplorati prima, con profonde influenze blues, soul e boogie legate alla tradizione americana. Con “Elvis Tour”, i Baustelle offrono concerti semplicemente rock, con l’obiettivo di rompere gli schemi tradizionali dei live che ripropongono fedelmente le canzoni degli album. Ogni concerto del tour è fin'ora stato libero e diretto, mosso solo dalla viscerale passione per la musica. "Elvis" è stato selezionato come finalista per la Targa Tenco 2023 nella categoria “Disco in assoluto”.

La band

Come già avvenuto durante il tour primaverile nei club, i Baustelle saranno accompagnati da musicisti esperti, in grado di maneggiare con maestria il rock and roll. Alberto Bazzoli si occuperà delle tastiere, Lorenzo Fornabaio suonerà la chitarra elettrica, Julie Ant alla batteria e Milo Scaglioni suonerà il basso.

I classici "baustelliani"

Nella scaletta non mancheranno alcuni dei pezzi portanti del disco come ‘Milano è la metafora dell’amore’, ‘Andiamo ai rave’, ‘Cuore’ e ‘Il regno dei cieli’. In scaletta ovviamente tutte le hit che hanno reso la band il punto di riferimento dell’alternative italiana, come ‘Un romantico a Milano’, ‘Charlie fa surf’, ‘Le Rane’, ‘La moda del lento’ e ‘Amanda Lear’.

Biglietti

Tagliandi per il concerto del 19 agosto alla Villa Bellini disponibili on line sul sito www.puntoeacapo.uno e negli abituali circuiti di prevendita. Costo dei tagliandi 34,50 euro.