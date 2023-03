Beach Walking&Fitness

Indirizzo non disponibile

Allenarsi all’aria aperta è divertente, migliora l'umore e l'autostima, ha un effetto calmante e riduce lo stress. Il clima e le temperature ci consentono ancora di godere i paesaggi e boccate d’aria pura vicino al mare.

Un beach walking a piedi nudi sulla sabbia tiepida abbinato ad una lezione di Mobility&Postural. Trainer Miriana Gabriele.

La lezione sarà incentrata sul riequilibrio muscolare. Lavoreremo per mobilizzare il tratto cervicale, dorsale e lombare aiutando il nostro corpo a conquistare una maggiore flessibilità e benessere.

Quando: sabato 25 marzo. Dove: Playa di Catania. Meeting point: ore 10.30 all'ingresso del The Original La Cucaracha. Fine evento ore 13.30. Quota di partecipazione € 15.00. Numero minimo 6 partecipanti. Posti limitati.

Per chi vorrà trattenersi consigliamo di portare il pranzo al sacco da consumare in spiaggia. Prenotazione obbligatoria su https://forms.gle/DZyttKdtge81RkUbA. Info: Whatsapp 3928079089. In caso di condizioni meteo avverse l'evento verrà posticipato ad altra data.