Il progetto «Bella la vita adesso, insieme» è realizzato dall’Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Viagrande in partenariato, secondo principi di progettazione integrata e di leale collaborazione, con il

Comune di Viagrande. The Liverpool – Beatles Live Experience è un progetto musicale in tributo ai grandi Beatles fondata nel 2017 da Roberto Bruno ed Edoardo Ragunì.

Ad oggi sono l’unica tribute siciliana attiva dei 4 ragazzi di Liverpool che hanno cambiato la storia della musica dal 1962 al 1970. La particolarità dei Liverpool è che in essi sono confluite le diverse esperienze musicali di diverse precedenti formazioni di tributi beatlesiani, infatti sia i fondatori che Giorgio Indaco entrato nella band a fine 2018 hanno una consolidata esperienza sul repertorio beatlesiano oltre ad essere tutti cantautori e polistrumentisti.

A completare il quadro il Ringo Starr della band è il capace e poliedrico Francesco Arcidiacono. Occasionale protagonista e veterano del settore è Antonio Limina che in questo live sostituirà l’amico Giorgio nel ruolo di Lennon. Sul palco si presenteranno così: Roberto – George (chitarra solista, voce e basso) / Edoardo – Paul ( basso, voce, piano) / Antonio (chitarra ritmica, voce, basso) / Francesco – Ringo (batteria e voce).