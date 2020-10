Beddart - Salvador Dalì Day

Ogni domenica BEDDART, in collaborazione con POLICROMIA, farà un tuffo nella storia dell’arte riscoprendo i grandi artisti del passato.ISCRIVITI QUI https://form.jotform.com/202793989387074. ProiezionI di cortometraggi che contestualizzeranno il periodo storico di riferimento. Scenografie interattive in cui i partecipanti si dipingeranno tra loro con colori adatti, il momento verrà immortalato con una foto ricordo accompagnate da performance teatrali. Successivamente verrà elaborato un oggetto o quadro, che rimarrà ai partecipanti ed in fine la giornata terminerà con un rinfresco offerto da BEDDART & POLICROMIA. DOM 18 OTTOBRE - SALVADOR DALI' DAY. Il biglietto comprende anche il materiale da usare durante la giornata e l’oggetto da dipingere. L’evento verrà eseguito nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19. Per maggiori info

chiama il 348 1566032. Clicca qui per WhatsApp https://wa.me/393481566032.