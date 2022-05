BeeLAB - for kids: l’orto con la mamma

Continuano gli appuntamenti con “BeeLAB - for kids”, i laboratori ludico didattici di “BeeDINI - Vizzini 2030” (progetto sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD), con una nuova attività dedicata alla festa della mamma.

L’appuntamento è per domenica 8 maggio alle ore 10:30 al Castello - ex carcere di Vizzini per realizzare ”L’orto con la mamma”. In occasione della festa della mamma i giovani partecipanti all’attività ludico-didattica, dopo aver imparato alcune nozioni base su come realizzare un orto, si trasformeranno in piccoli contadini cimentandosi insieme a chi li accompagnerà nella piantumazione di alcuni ortaggi al Castello di Vizzini.

Per i giovani partecipanti sarà l’occasione per scoprire l’importanza delle piante, dei semi e della natura in generale. Il laboratorio, a cui parteciperanno anche le mamme, è rivolto a bambini di età compresa tra i 5 e i 11 anni e sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Il costo del biglietto è di 5€, gratuito per il genitore.

Per partecipare è necessaria la prenotazione chiamando o scrivendo un messaggio WhatsApp al 328 3369962. “L’orto con la mamma” fa parte delle attività per le famiglie a cura di Officine Culturali nell'ambito del progetto sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD “BeeDINI - Vizzini 2030”, svolte anche grazie alla collaborazione con il Comune di Vizzini. Partner del progetto: Officine Culturali, Università di Catania, Isola Quassùd, Associazione Regionale Apicoltori Siciliani, Caffè Sicilia di Noto.