BeeLAB for kids: la casa sull’albero

Con l’avvicinarsi della primavera ritorna il momento per gli uccelli di costruire nuovi nidi tra le chiome degli alberi: e se li aiutassimo noi a realizzare le loro nuove case? I giovani e le giovani partecipanti al laboratorio a cura di Officine Culturali esploreranno i giardini del Castello di Vizzini, immergendosi nella natura, per scoprire quali specie naturali vi sono custodite e quali materiali naturali vengono scelti per costruire i nidi. Conclusa la fase esplorativa, a partire dalle specie naturali raccolte, bambine e bambini costruiranno un nido da deporre sugli alberi vicino casa e donarlo a chi lo sceglierà come dimora in primavera.

Il laboratorio è rivolto a bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni e sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Il costo del biglietto è di 5€. Per partecipare è necessaria la prenotazione chiamando il 328 3369962 dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e il sabato e la domenica dalle 9:30 alle 17:00 o scrivendo un messaggio WhatsApp.

“La casa sull’albero” fa parte delle attività per le famiglie a cura di Officine Culturali nell'ambito del progetto sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD “BeeDINI - Vizzini 2030”, svolte anche grazie alla collaborazione con il Comune di Vizzini. Partner del progetto: Università di Catania, Isola Quassùd, Associazione Regionale Apicoltori Siciliani, Caffè Sicilia di Noto.