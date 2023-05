BeerCatania Replay 2023

Un evento non solo dedicato ai birrifici artigianali ma soprattutto alle eccellenze agroalimentari siciliane. Il Beer Catania e? diventato nel tempo un contenitore di eccellenze che funge anche da grande attrattore per i flussi turistici che scelgono la Sicilia per scoprire i mille volti del suo universo enogastronomico.

Il Festival si conferma nelle attese e nelle aspettative, un appuntamento importante nel panorama nazionale e i riscontri delle precedenti edizioni costituiscono un buon viatico per un’edizione 2023 all’insegna dei grandi numeri.

Oltre 20 birrifici e microbirrifici artigianali provenienti da tutta la Sicilia e da tutta l’Italia, oltre 100 spine a disposizione del pubblico per gustare e apprezzare le migliori birre artigianali d’Italia.

Tra i birrifici siciliani saranno presenti: Epica, 24 Baroni, Bruno Ribadi, Compagnia del Fermento, Birrificio dell’Etna, Kottabos, Terre a Sud-est, Li Patarnosci, Tari? . A questi si unira? una selezione qualificata di birrifici nazionali: Rurale, Lariano, Muttnik, Lambrade, Baladin, Eternal City Brewing, Brewfist, A’magara, Okorei.

Novita? di questa edizione un’area dedicata alle prelibatezze del territorio che ospitera? i produttori siciliani d’eccellenza come Briganti, Il Vecchio Carro, Crepes & Waffen, Friggitoria dei Nebrodi, Senza Spine, Good Fish, Canusciuti, Cantiere Gemmellaro.