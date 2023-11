Beer Catania 2023

BeerCatania, il Festival delle Birre artigianali, dal 17 al 19 Novembre Si ritorna al Sal - Spazio Avanzamento Lavori in pieno centro in versione TAPHOUSE; tantissime birre artigianali a rotazione che riusciranno a soddisfare curiosi, neofiti e appassionati Il tutto come sempre accompagnato da ottimo cibo e buona musica. Per acquistare i biglietti per la manifestazione è possibile cliccare sul seguente link.