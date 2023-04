Musica, concerti nelle chiese di Catania con il coro del Teatro Massimo Bellini

Il Coro del Teatro Massimo Bellini torna nelle Chiese di Catania e dell'hinterland con tre concerti. L'operazione - fortemente voluta dalla governance guidata dal sovrintendente Giovanni Cultrera di Montesano e dal commissario straordinario Daniela Lo Cascio – è stata riproposta sulla scia dell'adesione di tanti fedeli e appassionati già registrata con le esibizioni applaudite nelle sedi parrocchiali durante il periodo natalizio, a conferma dell’azione intensa e attenta che il Bellini svolge nel territorio, anche fuori dalla sua monumentale struttura teatrale.

Tre gli appuntamenti, fissati per venerdì 14 aprile alle ore 19 nella Chiesa di Santa Maria di Gesù, sabato 15 aprile alle ore 19,30 nella Parrocchia Stimmatina San Marco Evangelista a Tremestieri Etneo; domenica 16 aprile alle ore 20 nella Chiesa di Santa Maria della Salette. L’ingresso è libero.

Il Coro sarà diretto da Luigi Petrozziello, maestro di chiara fama, che da diverse stagioni istruisce sapientemente e con eccellenti risultati la prestigiosa e pluripremiata formazione dell’ente lirico etneo. Pianista solista un rinomato e virtuoso pianista come Gianbartolo Porretta.

Il programma, variegato e suggestivo, indugia su creazioni note e meno note, ma tutte attraversate da una profonda spiritualità, in un ideale percorso dal repertorio barocco al classicismo, dal protoromanticismo fino alla scuola italiana e francese fiorite agli albori del Secolo breve. Si trascorre così dall’Ave Maria di Franz Liszt all’Agnus Dei di Cécile Chaminade, dal Requiem di Giacomo Puccini al Quando corpus morietur dallo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi. Per organo solo è il brano Ach, wie nichtig, ach, wie flüchtig di Georg Böhm. Due le pagine mozartiane, celeberrime come l’ Ave Verum Corpus K618 e il Lacrimosa dalla Messa da Requiem K626. Info: teatromassimobellini.it