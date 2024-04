Il minimalismo metal di Ben Frost approda al centro Zō

Sabato 20 aprile, alle 21, con il live del musicista australiano Ben Frost, unica data siciliana del tour, si chiude la stagione 2024 di Partiture, la rassegna dedicata ai linguaggi più innovativi e sperimentali della musica, tra elettronica, neoclassica e contemporanea, di Zo Centro Culture Contemporanee.

Nato a Melbourne nel 1980, Ben Frost, da anni cittadino della capitale islandese Reykjavík, è una delle personalità musicali più originali dell’ultimo decennio grazie alla sua musica minimalista, strumentale e sperimentale, con influenze che vanno dal minimalismo classico al punk rock e al black metal. Ha composto colonne sonore per spettacoli di danza contemporanea e teatrali e soprattutto film e serie tv. Da Zo presenta il nuovo album “Scope Neglect” uscito a marzo. Aftershow a cura di Aitho with Fobys. Dal 2017 al 2020, Frost ha creato la colonna sonora per tutte e tre le stagioni del thriller fantascientifico tedesco “Dark” di Netflix. Nel 2022, Frost,

Lo scorso 1 marzo la storica etichetta britannica Mute Records ha pubblicato “Scope Neglect”, prodotto a Berlino con tecniche di registrazione innovative. Frost rivelava ai suoi collaboratori solo parte dei suoi arrangiamenti e indirizzava i loro sforzi in una direzione, continuando in un'altra. Nel processo creativo, Frost ha creato intere orchestrazioni con l'intento di spingere le dinamiche in un territorio imprevedibile. L'album trae ispirazione dalle “fantasie trascendentali” dei artisti minimalisti di Los Angeles e della West Coast degli Anni 60 e dal punto di vista sonoro tende di più verso il metal. “Scope Neglect” è stato descritto come un “viaggio di contrasti, dove la potenza pura incontra la delicatezza eterea” che vede il musicista avventurarsi in “nuovi territori sonori”. La critica ha scritto ha scritto che Frost crea un “paesaggio claustrofobico con riff metal scoppiettanti” poiché l'album “suona come un tema sciolto con variazioni”.

Ingresso 20 euro. Prevendita on line su Dice.Fm