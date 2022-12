Beppe Grillo 'Io sono il peggiore'

Prezzo non disponibile

Beppe Grillo torna in Sicilia, a teatro, con il nuovo spettacolo “Io sono il peggiore (lo spettacolo delle rivelazioni)” per due appuntamenti ospitati nelle città di Palermo e Catania a marzo 2023, con l’organizzazione di Puntoeacapo e la direzione artistica di Nuccio La Ferlita: CATANIA giovedì 2 marzo Teatro Metropolitan ore 21.00; PALERMO sabato 4 marzo Teatro Golden ore 21.00. I biglietti sono già disponibili in prevendita su www.puntoeacapo.uno e nei circuiti abituali e botteghini dei teatri.

IO SONO IL PEGGIORE - LO SPETTACOLO DELLE RIVELAZIONI. Dopo un lungo periodo di silenzio, Grillo ritorna a teatro con “IO SONO IL PEGGIORE”, lo spettacolo delle rivelazioni, dove tutti sono coinvolti e nessuno è escluso. Dalla religione alle silenziose guerre economiche, passando per il metaverso, fino al lato oscuro dell’ambientalismo. Il grande ritorno sulle scene del comico italiano più spiazzante, caustico e odiato di tutti i tempi, come non lo avete mai visto.