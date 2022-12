Mascalucia, presentato il progetto per una nuova biblioteca nel Bosco Ceraulo

Se c’è un posto magico che ha ispirato migliaia di fiabe e storie per bambini quello è il bosco! Così, le Associazioni che da aprile scorso gestiscono il bosco di Monte Ceraulo a Mascalucia, riunite sotto la sigla “Amici del Bosco Ceraulo”, hanno presentato un progetto per la democrazia partecipata 2022 (ogni anno la Regione destina una somma pari al 2% dei bilanci comunali per la realizzazione di idee progettuali proposte da cittadini e associazioni) messa in atto dal comune di Mascalucia.

Il progetto “Biblioteca nel Bosco”, che ha subito riscontrato un entusiastico successo sui Social, è risultato di gran lungo il più votato con 219 preferenze. L’idea proposta prevede la realizzazione di una sezione “distaccata” della Biblioteca del Comune di Mascalucia, già funzionalmente interconnessa con il parco Bosco Monte Ceraulo, all’interno dell’area attrezzata. La struttura dovrebbe fungere da centro attrattivo per attività di educazione e promozione ambientale, sociale e di animazione culturale verso minori, giovani e anziani. Con i 13 mila euro stanziati si potranno rinnovare i locali con arredamento e strumentazioni adeguate, predisponendo anche specifici corsi ed incontri divulgativi con le scuole del comprensorio.