Birthday Open Week: travel, food e lifestyle si imparano con My English School Catania

Per il primo compleanno della sede catanese della nota scuola di inglese, cinque giorni di focus e attività aperte a tutti.

Viaggiare, fare un ordine al ristorante, acquistare vestiti in negozio: a chi ha sempre voluto conversare su questi e altri argomenti di quotidiana utilità, la scuola di inglese a Catania My English School dedica la Birthday Open Week, cinque giornate rivolte anche ai non studenti, con focus e approfondimenti in lingua inglese. L’appuntamento è da lunedì 17 a venerdì 21 gennaio presso la sede MyES di Viale XX Settembre, 45\E.

L’evento, che è gratuito e rivolto a tutti, prevede che nelle giornate del 17, 18, 19 e 21 gennaio si svolgano focus di approfondimento in inglese su argomenti utili e pratici, indispensabili quando si viaggia all’estero: ordinare qualcosa al ristorante o al bar senza esitazioni, dare e ricevere indicazioni stradali, trovarsi in aeroporto, conoscere i termini dell’abbigliamento per fare acquisti impeccabili o spiegare come ci si sente nel caso in cui occorra recarsi dal medico.

Per concludere la Birthday Open Week, nella giornata del 20 gennaio si terranno simulazioni riguardo gli argomenti trattati nei focus delle giornate precedenti, con autentici props tipici della ristorazione, aeroporti, showroom e hospital. Il tutto, naturalmente, sempre con l’ausilio degli insegnanti madrelingua e in perfetto stile MyES: all’insegna dell’informalità, in un ambiente rilassante e stimolante e che favorisce la socializzazione e l’apprendimento.

My English School Catania aspetta chiunque abbia voglia di mettersi in gioco e dire la sua… in inglese, naturalmente! In più, eccezionalmente, per i partecipanti alle giornate sopra indicate sarà possibile usufruire di un esclusivo sconto sull’iscrizione ai corsi.

Per prenotare il proprio posto alle attività della Birthday Open Week o per avere maggiori informazioni sui corsi di inglese a Catania, è sufficiente contattare la sede MyES al numero 095 8743343 o al numero whats App 3899253682.