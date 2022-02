Blanco raddoppia a Catania - Altro concerto il 31 luglio 2022

Prezzo non disponibile

A seguito dell’incredibile sold out di tutte le date annunciate a oggi, e a poche ore dalla certificazione del disco di platino per Brividi (brano vincitore di Sanremo 2022 insieme a Mahmood), arrivata dopo meno di due settimane dalla pubblicazione, BLANCO aggiunge nuovi appuntamenti estivi del Blu Celeste Tour tra cui il raddoppio della data di CATANIA il 31 luglio 2022 alla Villa Bellini (che si aggiunge al sold out del 30/07).

I biglietti saranno disponibili in prevendita da domani 15 febbraio, ore 14.00, a questo link. L’evento rientra, nell’ambito della programmazione del Catania Summer Fest 2022 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, nonché della nuova edizione della rassegna Sotto il Vulcano 2022, organizzata da Puntoeacapo e Sopra La Panca, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.