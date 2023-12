Brindisi di Natale alla Banca del Fucino il 13 dicembre

La Banca del Fucino, filiale di Catania, in occasione delle feste natalizie e di fine anno, vi invita ad un brindisi mercoledi 13 dicembre, dalle ore 10:30 alle 19 in filiale in Via V. Giuffrida 11, per scambiarsi gli auguri natalizi e brindare al nuovo anno.

In un contesto in cui si assiste ad una inesorabile spersonalizzazione della relazione cliente-banca la filiale di Catania di Banca del Fucino dedica invece un'intera giornata allo scambio degli auguri.

Ad accompagnarvi durante la giornata la Cantina Firriato, che offrirà diverse esperienze di degustazioni di vini, e la pasticceria Prestipino, che farà un eccezionale show cooking del Cannolo Siciliano espresso.