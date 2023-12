Sunday Brunch al Petralonga

Prezzo non disponibile

Ogni domenica a Petralonga dal 3 dicembre al 7 gennaio. A pochi minuti dal centro di Catania e facilmente raggiungibile dalla zona dei Paesi Etnei, con parcheggio interno riservato.

Il brunch, dal carattere internazionale, sara' servito al buffet con la scelta di una omelette ed una bevanda calda a scelta. Si inizia alle ore 10 fino alle 13. Dolce o salato? Cappuccino o Caffe' Americano? Omelette vegetariana o al prosciutto? E' disponibile qualunque cosa per tutti i gusti.

E' richiesta la prenotazione tramite messaggio whatsapp al 349-772 4009 Costo: 18 Euro per persona, 12 Euro per bambini sotto i 12 anni, 5 euro per bambini sotto i 5 anni (escluso lattanti).