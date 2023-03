Milo - Trekking urbano tematico 'Buon compleanno Lucio'

Sicilia Gaia organizza una passeggiata tematica dedicata al grande cantautore della musica italiana Lucio Dalla, che ha scelto l'Etna come musa ispiratrice ma soprattutto come luogo del cuore. Partirete dal bar “I cinque tigli”, luogo da lui molto frequentato per poi iniziare il trekking urbano verso C.da Praino per il tanto atteso passaggio a Villa Grazia (Casa di Franco Battiato) sede di tanti videoclips, film, interviste, fino a giungere alla confinante casetta piccola così di Lucio Dalla, casa di tanti successi musicali.

Lunghezza percorso: 3 km a/r. Abbigliamento e info utili: zainetto, abbigliamento sportivo a strati, comode scarpe da ginnastica. DATA: 4 marzo. Trasporto: mezzi propri. INFO: 3928079089 (whatsapp). PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU https://forms.gle/sTc9Uk2wysyZqo8K9. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 12.00 (pagamento quota in loco).

L’evento è a numero chiuso e si terrà al raggiungimento di almeno 10 partecipanti. In caso di numero inferiore verrà proposto un piccolo sovrapprezzo.

DIFFICOLTA': facile. APPUNTAMENTO ALLE ORE 16.00 Piazza Belvedere, Milo (Ct).