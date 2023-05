'Buongiorno ceramiche'

Nel Chiostro di Palazzo Minoriti per due giorni, il 20 e il 21 maggio, si svolgerà Buongiorno ceramica, un evento nazionale en plain air organizzato da AiCC (Associazione italiana Città della Ceramica) giunto alla nona edizione.

Buongiorno ceramica è la festa diffusa della ceramica italiana che ha come obiettivo portare un pubblico di appassionati e di curiosi nei “luoghi della ceramica”, in quei luoghi cioè dove la ceramica viene creata e pensata tutti i giorni, e in tutte quelle le situazioni che sono impegnate nella produzione e promozione culturale della ceramica artistica e artigianale italiana.

L’Associazione Delfare partecipa a questo evento con i suoi ceramisti, i quali per due giorni daranno dimostrazione di modellazione, lavorazioni al tornio, decorazione, pietra lavica modellata e ceramizzata e scultura ceramica.

Nel corso dell’evento si terranno anche laboratori per adulti e bambini, performance teatrali, musica dal vivo come coreografia a queste due straordinarie giornate. Chiostro dei Minoriti, via Etnea 73 - Catania 20 e 21 maggio 2023. Apertura: dalle 10 alle 20. Ingresso libero.