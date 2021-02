Passeggiata 'C'era una volta un re'

Gentilissimi amici, siamo lieti di comunicarvi la ripresa delle nostre attività, in ottemperanza alle disposizioni Covid-19. L'itinerario ''C'era una volta un re. Una passeggiata tra storia e storie di città'' ha l'obiettivo di concentrarsi sui miti e sulle leggende della nostra città, Catania, per ripartire da dove ci siamo lasciati. INFO EVENTO: • Luogo d'incontro e partenza da Piazza Duomo • Costo itinerario adulto: 10 € (compreso di radio trasmettitore, per garantire l'adeguato distanziamento sociale, e cuffia monouso) • Costo bambino (dai 6 ai 13 anni): 5 € • Minimo 10 partecipanti - Massimo 15 partecipanti. OBBLIGO DI PRENOTAZIONE a 📧 mail guidect.eventi@gmail.com 📞 tel 3668708671.