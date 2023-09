Filippo Caccamo a Catania con lo spettacolo “Tel chi Filippo”

Si chiama “Tel chi Filippo”, lo spettacolo che Filippo Caccamo porterà in Sicilia tra ottobre e novembre. L’attore comico che spopola sui social porta sulla scena uno spettacolo interamente ideato, scritto e diretto da lui. Il live sarà al Teatro Al Massimo di Palermo mercoledì 31 ottobre 2023 e arriverà poi al Teatro Metropolitan di Catania giovedì 1 novembre 2023.

Entrambi gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00. Quasi due ore di una comicità leggera che promette di far ridere a crepapelle gli spettatori, che hanno imparato a conoscere Caccamo sul web, piazza virtuale dove è una vera e propria star. Caccamo arriva in Sicilia grazie alla Agave Spettacoli di Andrea Randazzo.

Tel chi Filippo è uno show a 360 gradi, che prende le mosse dal mondo della scuola e della vita degli insegnati e spazia in più ambiti, usando sempre e costantemente il metro della risata.

Nei teatri lo spettacolo ha registrato un sold out dietro l’altro, grazie all’alternanza serrata sul palco di monologhi, canzoni e personaggi irresistibili. Davanti agli occhi del pubblico, Filippo plasma, con immediatezza ed efficacia, una miriade di spaccati quotidiani sui banchi, resi unici e indimenticabili dalla sua originalissima verve comica. Il mondo dei professori e dei collaboratori scolastici, dei tecnici e del personale di segreteria, sfila sul palco, strizzando l’occhio ai personaggi più conosciuti e amati a cui Filippo ha dato vita sul web.

Tra battute e scene esilaranti, l’artista introduce anche temi di ampio respiro, sulla formazione, la crescita dei ragazzi, le nuove responsabilità, l’evoluzione del rapporto con i genitori e con il mondo adulto in generale. Uno show coinvolgente in cui gli spettatori di tutte le età si immedesimano facilmente. Non può mancare una conclusione ad effetto tutta in musica che farà impazzire il pubblico del teatro.

La prevendita è già stata avviata: biglietti, in vendita su Ticketone.it, www.ctbox.it, www.metropolitancatania.it/, nei circuiti locali autorizzati e presso i botteghini dei teatri.

Per info e approfondimenti è possibile telefonare al 393.94.50.020 o ancora inviare una mail all’indirizzo agavespettacoli@inwind.it.