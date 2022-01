Caccia ai segreti dei 7 Mari - Evento Online gratuito per bambini Abbiamo deciso di organizzare questo evento online totalmente gratuito per far divertire i vostri bambini e non lasciarli "soli" in questo periodo in cui non hanno nulla di divertente da fare. L'evento si chiama "Caccia ai segreti dei 7 Mari" è pensato per entrambi i bambini di entrambi i sessi di un età compresa tra 5-9 anni , l'idea è quella di far passare un ora in buona compagnia , divertendosi e socializzando con altri bambini (di tutta Italia). Lunedi 31 Gennaio dalle ore 16.00 alle ore 17.00. L'evento si svolgerà sulla piattaforma ZOOM quindi per partecipare dovete solo scaricare l'applicazione sul vostro dispositivo , ci occuperemo noi di tutta la parte tecnica. Durata 60 minuti. Prezzo GRATIS. Per prenotarti clicca sul link e compila il modulo.