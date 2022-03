Caccia al tesoro di Archimede

Un’insolita visita del Parco Archeologico di Siracusa…. Archimede ha lasciato delle istruzioni per trovare il suo tesoro: i bambini dovranno risolvere indovinelli, cercare oggetti e superare tutte le prove necessarie se vogliono ritrovare il tesoro del grande scienziato. Nel frattempo gli adulti potranno rilassarsi visitando l’area archeologica accompagnati da una guida autorizzata.

Una volta trovato il tesoro ci sposteremo nelle vicinanze del Parco per scoprire la produzione della carta a partire dal Papiro, in un grande spazio verde con tanti animali. Qui, all’aria aperta, avremo la possibilità di consumare il pranzo al sacco in un’area attrezzata.

Durata del gioco: 2 ore circa. Fine evento entro le ore 16:00. LUOGO D’INCONTRO: ingresso del parco Archeologico della Neapolis, Siracusa (cancello). IMPORTANTE: l’ingresso all’area archeologica è gratuito per i bambini fino a 12 anni, per gli adulti il costo è di € 13 a persona. Per le gratuità rivolte ad insegnanti, giornalisti, militari e residenti a Siracusa vi consigliamo di visitare il sito di aditusculture.com o chiedere alla biglietteria.

ETÀ: dai 5 anni in su. NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 10 bambini PREZZO: 20€ bambini 5-12 anni, 10€ adulti. Nel prezzo non sono inclusi né il pranzo né i biglietti d’ingresso alla Neapolis per gli adulti. Sconto di € 2 per possessori di carta KidsTrip in corso di validità. INDICAZIONI DI SICUREZZA – Covid: È necessario mantenere la distanza di almeno 1 m tra i partecipanti di gruppi familiari diversi. PRENOTAZIONI: per partecipare è necessaria la prenotazione. Il tour sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Al raggiungimento del numero massimo (40 persone) le prenotazioni verranno inserite in una lista d’attesa. Per confermare la prenotazione è necessario inviare un messaggio whatsapp alle guide Elena o Valeria, oppure compilare il modulo di prenotazione presente sul sito. CONTATTI: ELENA t: 347/4239626 – VALERIA t: 328/4534881.