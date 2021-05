Caccia al Tesoro - Guide per passione

Un pomeriggio all’aria aperta a giocare alla Caccia al Tesoro! Le Guide Elena e Valeria proporranno ai bimbi giochi e prove di abilità da svolgere in un parco urbano, non lontano dalla città. Alla fine dei giochi ci sarà una sorpresa per tutti! INDICAZIONI PARTICOLARI: per questo evento non è richiesta la partecipazione dei genitori.

ETÀ PARTECIPANTI: dai 5 anni in su. NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 8 bambini. NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 20 bambini. INDICAZIONI DI SICUREZZA – Covid: Ogni gruppo sarà formato da un massimo di 10 partecipanti.

È necessario indossare le mascherine. È necessario mantenere la distanza di almeno 1 m tra i partecipanti di gruppi familiari diversi. PRENOTAZIONI: per partecipare è necessaria la prenotazione. Il tour sarà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Al raggiungimento del numero massimo (20 bambini) le prenotazioni saranno chiuse.

Per confermare la prenotazione è necessario inviare un messaggio whatsapp alle guide Elena o Valeria, oppure compilare il modulo di prenotazione presente nella pagina del sito https://www.sicilyvoyages.com/it/portfolio-item/caccia-al-tesoro-al-parco/. Elena: 347 4239626, Valeria: 328 4534 881.