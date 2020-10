Caccia al tesoro per bambini

La caccia al tesoro è organizzata per bambini da 4 a 13 anni. I nostri piccoli esploratori si muoveranno in tutta sicurezza nel centro storico di Catania, dove saranno raccontate leggende e simboli di animali presenti nei monumenti della città. Tutti i bambini riceveranno un regalo. Per prenotazioni e informazioni telefonare al 3207115715. Punto di incontro castello Ursino ore 10.00.