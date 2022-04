Non è una vera pasqua senza Caccia alle uova. Sabato prossimo siete tutti invitati nello splendido giardino del biviere a Lentini per trascorrere una mattinata in famiglia, all’aria aperta. Mentre i “grandi” visiteranno il bellissimo giardino con i proprietari, i piccoli cercheranno le uova con l’aiuto di Elena e Valeria. Poi tutti insieme faremo i giochi di una volta, per concludere la mattinata in allegria! Vi aspettiamo.

EVENTO PER FAMIGLIE – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. ETÀ: dai 4 anni in su. NUMERO MINIMO PARTECIPANTI: 20 persone. INDICAZIONI DI SICUREZZA – Covid: È necessario mantenere la distanza di almeno 1 m tra i partecipanti di gruppi familiari diversi.

PRENOTAZIONI: per partecipare è necessaria la prenotazione. L’attività sarà confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Al raggiungimento del numero massimo (40 persone) le prenotazioni verrano inserite in una lista d’attesa.

Per confermare la prenotazione è necessario inviare un messaggio whatsapp alle guide Elena o Valeria, oppure compilare il modulo di prenotazione presente sul sito. CONTATTI: ELENA t: 347/4239626 – VALERIA t: 328/4534881.