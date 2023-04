Caccia al tesoro all'Orto botanico di Catania

Lunedì 10 aprile alle 10:30 vi aspettiamo all’Orto botanico di Catania con “La caccia al tesoro botanico”, iniziativa nazionale promossa da "Grandi giardini italiani”.

I giovani esploratori e le giovani esploratrici, accompagnati dalle proprie famiglie, si avventureranno all’interno dell’orto per scovare l’ambito tesoro insieme alla propria squadra in una mattinata di festa, gioco e scoperta al museo verde dell’Università di Catania.

L’attività, a cura di OfficineCulturali in collaborazione con il Dipartimento di Scienze biologiche, geologiche e ambientali #Unict, è rivolta a bambini e bambine dai 5 anni in sù e sarà attivata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

Per partecipare è necessario l’acquisto del biglietto online bit.ly/cacciaaltesoroorto. Costo del biglietto: 5 € per bambino e bambina | Gratuito per massimo due adulti per ogni bambino e bambina.