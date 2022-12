Caccia al tesoro di Natale al Monastero dei Benedettini

Il Natale si avvicina e, come ogni anno da 13 anni a questa parte, Officine Culturali invita le famiglie catanesi e non solo alla tradizionale “Caccia al Tesoro di Natale”. Giovedì 8 dicembre a partire dalle 10:30 il Monastero dei Benedettini si trasformerà per l’occasione in un labirinto pieno di misteri e indovinelli da risolvere… e tanto divertimento!

I giovani esploratori e le giovani esploratrici, accompagnati dalle proprie famiglie, si addentreranno nei meandri del Monastero per cercare insieme alla propria squadra l’ambito tesoro. Come ogni antico Monastero che si rispetti, anche il monastero catanese sembra avere un aspetto enigmatico ed impenetrabile, soprattutto agli occhi dei bambini.

Sarà loro compito attraverso colorati giardini, misteriose stanze e labirintici corridoi trovare la soluzione del gioco. La partecipazione alla “Caccia al Tesoro di Natale”, attività che fa parte del progetto “Community Heritage”sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese, è gratuita.

I posti sono limitati: per partecipare è assolutamente necessaria la prenotazione chiamando 0957102767 | 3349242464 (anche tramite WhatsApp) o scrivendo una mail a info@officineculturali.net. Dall’8 al 11 dicembre sarà possibile visitare il Monastero dei Benedettini con i tour guidati a cura di Officine Culturali che si svolgeranno ogni ora dalle 10:00 alle 17:00. Per partecipare alle visite guidate è necessaria la prenotazione.