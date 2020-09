Caccia al tesoro alla Villa Bellini

Piccoli esploratori urbani siete pronti per un’appassionante caccia al tesoro all’interno del Giardino più importante della città di Catania? Valeria Di Loreto Sicily Guide (guida turistica di ARGS) vi condurrà, armati di mappe, spirito di osservazione, intraprendenza e curiosità, alla ricerca di indizi nascosti per trovare un tesoro. I genitori possono partecipare solo se in possesso delle stesse armi dei piccoli esploratori. PROGRAMMA – appuntamento all’ingresso della Villa Bellini su via Etnea – durata di 1h e 30′ circa ETÀ CONSIGLIATA 5+. INDICAZIONI DI SICUREZZA Il numero massimo di partecipanti è 16 bambini È necessario indossare le mascherine e mantenere la distanza di almeno 1 m tra i partecipanti di gruppi familiari diversi.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 10€ bambino per i soci Kids Trip (titolari di KIDS CARD) 12€ bambino per i non soci. I bambini sotto i 4 anni non pagano. PRENOTAZIONI Per partecipare alla caccia la tesoro è necessaria la prenotazione entro le ore 20 di mercoledì 9 settembre, chiamando il 334 7359654 (anche messaggio su WhatsApp) o scrivendo una emai info@kidstrip.it.