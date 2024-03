Spettacolo 'Calandrino'

Al Teatro Zig Zag di via Canfora 69, Catania sarà in scena per due settimane dal 9 al 17 marzo, i sabato alle 18 e le domeniche con doppio spettacolo alle 11 e alle 18 un divertente e interattivo spettacolo di burattini “ Calandrino”.

Liberamente ispirato alla novella del Boccaccio, vede protagonista il simpatico personaggio parente non troppo alla lontana del carattere di Giufà e perfino di Pinocchio.

Calandrino infatti si lascia imbrogliare dagli scherzi degli amici, convinto com’è che esistano paesi dove gustosi manicaretti crescano spontanei ed esista una pietra magica che dona l’invisibilità, ma alla fine riesce sempre a farla franca.

Con i pupazzi e le scene di Letizia Catarraso e la manipolazione e le voci di Filippo Aricò è indicato per bambini e ragazzi di tutte le età. Ingresso € 5.00. Info e prenotazioni al 330843843.