Inizia oggi il "Calendario dell'Avvento" di Bonfirraro Editore

Parte oggi, lunedì 28 novembre alle ore 19, il "Calendario dell'Avvento" di Bonfirraro Editore. Si tratta di una serie di incontri in diretta Facebook con gli autori di punta della casa editrice, per accompagnare i lettori alle Festività natalizie. Ad aprire la rassegna sarà il giornalista e scrittore Valerio Musumeci, che presenterà in diretta il suo romanzo "Agata rubata", un giallo-noir ambientato ai piedi dell'Etna nel periodo di Sant'Agata.

Di seguito le altre date previste al momento: 29 novembre ore 19:00 Roberta D'Ancona con "Storie e Sapori di Sicilia"; 30 novembre ore 19:00 Diego Aleo con "La tassa sul morto"; 1 dicembre ore 19:00 Paolo De Chiara con "Una fimmina calabrese, così Lea Garofalo sfidò la 'ndrangheta"; 2 dicembre ore 19:00 Ilaria Lombardo e "L'ora degli incappucciati". Gli incontri saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook Bonfirraro Editore nel gruppo "Io Leggo Bonfirraro".