Calici di stelle a Castiglione di Sicilia

Per la notte di San Lorenzo l’appuntamento è nel borgo medievale per Calici di Stelle, l’evento tra i più attesi in Sicilia per scoprire i vini siciliani ed in particolare quelli dell’Etna. Il 10 agosto a partire dalle ore 21 gran degustazione di vini nelle varie postazioni tra piazza Lauria e piazza Sant’Antonio, lungo un suggestivo percorso tra palazzi, castelli, chiese, vicoli.

Un evento che ormai si svolge da oltre 20 anni confermando Castiglione di Sicilia tra le mete più conosciute dell’enoturismo siciliano. Diverse le postazioni musicali che allieteranno la serata e il pubblico alla ricerca di nuove etichette e cantine siciliane. Diverse migliaia di presenze ogni anno, anche turisti stranieri ch qui giungono alla scoperta di Uno dei Borghi più Belli d’Italia, ma anche di uno dei territori storicamente più vocati alla viticoltura fin dai secoli passati, che oggi conta circa 60 cantine, la sede dell’Enoteca Regionale e quella del Consorzio Etna Doc.

A presentare i vini ci saranno pure gli stessi produttori ma preziosa sarà la presenza degli esperti dell’Onav sezione Etna a condurre i wine lovers nell’esperienza sensoriale di degustare i vini. Intanto fervono i preparativi da parte degli uffici dell’Ente organizzatore, il Comune, attualmente retto da una Commissione Straordinaria. L’evento, che si svolge in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Vino, del Movimento turismo del Vino, da sempre rappresenta una preziosa vetrina promozionale per i vini in degustazione e le cantine, ma rappresenta anche una importante attrattiva turistica richiamando un pubblico delle grandi occasioni.