Caltagirone, riapre il Museo Hoffman: primo evento Boro Boro live

È in corso la prevendita per l’acquisto dei biglietti per il “Grand Summer Fest – Boro Boro Showcase” in programma venerdì 7 al Museo Hoffmann di Caltagirone. I tagliandi possono essere acquistati tramite la piattaforma online di TichetSMS.

Da quando ha fatto la sua comparsa sulla scena musicale, Boro Boro ha dimostrato di essere un artista dal grande talento. Il suo stile musicale eclettico e la sua voce potente hanno catturato l'attenzione di milioni di fan in tutto il mondo.

“Siamo certi che anche a Caltagirone riusciremo a creare un clima magico, mantenendo alto lo standard di sicurezza e convivialità tra tutti i giovani del Calatino” - sostengono Gianluca Iurato e Salvatore Raccuglia, gestori della splendida struttura che ospiterà questo primo evento della saga concertistica.

I due soci continuano ringraziando il sindaco Fabio Roccuzzo, l’assessore ai Beni culturali Claudio Lo Monaco e il presidente della Pro Loco Nicolò Parrinelli, per aver concesso il gratuito patrocinio.

“Un plauso - proseguono - va all’ideatore dell’evento Gaetano Militello, rappresentante regionale dei PR per la Sicilia con la sua Team PR Militello, ma anche agli altri gruppi di public relation come Sicil Events capitanata da Mattia Fortezza, Francesco Giannone con Soho Events e Francesco Orefice con Cube Events. Un elogio al nostro social media manager, Gaetano Militello, e alla sua Grimaldi Solution che con perseveranza ci supporta, nonché al manager Andrea Parisi che ci ha permesso di concretizzare l’evento di Boro Boro”.

Il sindaco Fabio Roccuzzo, nel plaudire alla meritoria azione dei gestori della Fornace Hoffman, sottolinea come l'iniziativa in questione rientri “nell'avviata opera di valorizzazione di questa bella struttura che, posta così com'è all'ingresso della nostra città, ne costituisce uno straordinario biglietto da visita".