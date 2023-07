Caltagirone Jazz Festival, chiusura 'Nzuccarata" con il Manuela Ciunna quartet

Si terrà sabato 8 luglio, alle 21, nello splendido scenario della Scala di Santa Maria del Monte, il terzo e ultimo appuntamento della seconda edizione del "Caltagirone Jazz Festival": Manuela Ciunna Quartet con "'Nzuccarata". Ingresso gratuito. Ciunna è un’elegante cantante e cantautrice, vincitrice del concorso Chicco Bettinardi Nuovi Talenti del Jazz Italiano 2018. E’ apprezzata in particolare per il timbro carismatico e la forte qualità introspettiva. La rassegna, voluta e promossa dall’Amministrazione comunale, si avvale della direzione artistica di Giuseppe Costantino Lentini e del sostegno della Barnstone Advisors – LTD Londra.