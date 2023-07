Caltagirone Short Film Fest 2023 assegna a Violante Placido il premio Donne nel Cinema

La seconda edizione del Caltagirone Short FilmFest, che si terrà dal 13 al 15 luglio 2023 nel centro storico della cittadina siciliana Patrimonio Culturale Unesco, annuncia un nuovo importante riconoscimento. La kermesse internazionale promuove e premia il cinema giovane e innovativo, con un occhio particolare a quei cortometraggi capaci di sottolineare le suggestioni che provengono dalla cultura e dalla tradizione siciliana. Tra gli eventi più attesi di questa edizione del festival vi è la consegna del Premio Donne nel Cinema - che sottolinea il merito e il potenziale dell'universo femminile nel cinema - all'attrice internazionale Violante Placido.

La consegna del prestigioso riconoscimento avverrà il 15 luglio 2023 nella storica e suggestiva Piazza del Municipio di Caltagirone, durante le serate della kermesse. Violante Placido debutta al cinema nel 1996 con il primo ruolo di rilievo: è la protagonista femminile di 'Jack Frusciante è uscito dal gruppo' tratto dall'omonimo romanzo di Enrico Brizzi accanto al debuttante Stefano Accorsi. Prosegue quindi la sua carriera di attrice sia in Italia che all'estero.

Sono numerosi i registi e gli attori con i quali ha lavorato: Harvey Keitel, Bob Hoskins,Vincent Gallo, George Clooney, Daniel Auteuil, Mathieu Kassovitz e registi come Pupi Avati, Sergio Rubini, Giovanni Veronesi, Michele Placido, Francesco Patierno ma anche il grande fotografo e regista Anton Corbijn che la dirige in 'The American'. Nel 2012 interpreta Nadya in 'Ghost Rider - Spirito di vendetta' accanto a Nicolas Cage. Per la rete SKY ha interpretato 'Moana', la biopic dell'attrice Moana Pozzi, una personalità tanto celebre quanto controversa. La vediamo anche nella serie televisiva tratta dal film di Luc Besson "Transporter: The Series" nelle vesti di Cat al fianco di Chris Vance. E' anche al fianco di Michele Riondino nel film 'Restiamo Amici' di Antonello Grimaldi. Violante porta avanti anche la sua passione nella musica ed è cantautrice dei suoi due album "Don't be shy" (2006) e "Sheepwolf" (2013) album brani scritti quasi tutti in inglese. Duetta con Bugo in 'Amore mio infinito', e con Mauro Ermanno Giovanardi nella storica 'Bang Bang' in versione italiana. Il Caltagirone Short FilmFest, con la direzione artistica della giornalista e scrittrice Angela Failla e della producer, attrice e cantante Eva Basteiro-Bertolí, è un evento organizzato dal Comune di Caltagirone ed è dal medesimo patrocinato insieme alla Regione Sicilia. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti sul sito ufficiale del Caltagirone Short FilmFest.