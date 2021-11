'Un cammino di pietre gentili' al Boschetto della Playa

In occasione della Settimana Internazionale della Gentilezza, i Guerrieri e le Guerriere Gentili della Terra, domenica 14 novembre (tutte le info sul sito chiaria.org), si incontreranno al boschetto della Plaja durante un appuntamento gratuito e a numero chiuso per cominciare un gioco che diffonderà gentilezza per tutta la città.

In questo evento l’Associazione Chiarìa ha al proprio fianco la giornalista di ambiente e sostenibilità Maria Enza Giannetto che ha aderito alla rete dei cronisti viola, ovvero gentili e che nel suo blog MEGlio sostenibile convoglia tante storie di buone pratiche e buon vivere. “In questi anni – spiega - mi sono spesso imbattuta in belle storie di gentilezza, empatia, gratitudine. Ho scoperto e redatto decaloghi, descritto esercizi e pratiche per educare i più piccoli alla gentilezza e alla felicità che ne consegue, nonché intervistato protagonisti eccezionali di questo modo di vivere e intendere l'esistenza e persone speciali che hanno fatto della promozione della gentilezza e felicità la loro missione”.

Due donne, due mamme, due guerriere gentili della terra, unite in un progetto rivoluzionario. Rivoluzionario come le parole Gentilezza, Empatia, Gratitudine, Perdono. Le forze femminili che si contrappongono all’oscurità di questo tempo. Femminilità che va oltre il genere, femminilità quale istinto materno di cura e attenzione, di accoglienza, di futuro, istinto presente sia negli uomini che nelle donne.

“Abbiamo bisogno - racconta Chiara Trifilò - di riscoprire il valore della Gentilezza con un’urgenza disarmante. La Gentilezza è una forza potentissima, forse l’unica vera forza che potrà salvarci come specie. Gentilezza verso la Vita e la nostra Madre Terra che la rende possibile. Questa Vita che diamo troppo spesso per scontato e che invece è miracolosa è stupefacente Di cos’altro abbiamo bisogno per risvegliarci in questa consapevolezza?”.