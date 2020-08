Vincenzo Castellana & Davide Campisi - Raizes - World Music Fest

Tamburi di Sicilia: Davide Campisi & Vincenzo Castellana - tamburi, strumenti a fiato e voci. Uno spettacolo unico quello costruito da questi due virtuosi del tamburo siciliano che hanno deciso di scommettere tutto sul magico suono di questo strumento ancestrale. Davide Campisi è un artista ennese che si è sempre occupato di stili e tecniche degli strumenti ritmici della tradizione musicale popolare del Sud Italia, in particolar modo dei tamburi a cornice attraverso una comunicazione musicale basata su ritmo e voce che egli concilia più forme espressive, dal conto sul tamburo, a quella più moderna della batteria, arrivando fino ai suoni contemporanei. Vincenzo Castellana è un musicista interdisciplinare che completa la sua formazione musicale ed umana laureandosi al DAMS. In seguito intraprende una intensa carriera che lo porta a collaborare con artisti come Ennio Morricone, Giuseppe Tornatore e altri grandi protagonisti della scena artistica italiana e internazionale. Fondamentale per entrambi l’incontro con il maestro del tamburo siciliano Alfio Antico. Ore: 21

Ingresso 8 euro, ridotto 5 (con prenotazione al tavolo) - SpiazZō.