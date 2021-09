Camporotondo etneo, tour del gruppo Punto Zero con "La, Favola Mia"- Tributo a Renato Zero

Appuntamento questa sera sabato 25 Settembre a Camporotondo Etneo (Piazza Titta Abbadessa-Piano Tavola) ore 21, per cantare con continui cambi di scena, le poesie del grande Renato Zero

Ricomincia il Tour del gruppo Punto Zero con "La, Favola Mia" Tributo a Renato Zero. Il gruppo ha all'attivo numerosi concerti in giro per la Sicilia con proposte oltre lo Stretto.

Il gruppo nasce dalla grande passione per il mitico Sorcino, in quella che non vuole essere un'imitazione scontata ma trasmettere emozioni, proponendo l'uomo nel suo intimo: l'uomo che ha emozionato milioni di persone di tutte le generazioni, con la sua ambiguità mescolata ad una struggente malinconia.

Il leader del gruppo Carmelo Danzè ci tiene a sottolineare che non vuole imitare il Maestro con atteggiamenti scontati e cantando con la propria voce. Il gruppo è formato da Carmelo Danzè (voce) e dai suoi ottimi musicisti; Orazio Lupo (Piano e Tastiere), Graziano Li Calzi (chitarra elettrica )Luigi Naselli(Batteria)Filippo Di Clemente (Basso).

