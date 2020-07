Canarie LIVE al BarnAut

Venerdì 31 c'è un incontro da non perdere. Da ascoltare, vedere, vivere e godere fino all'ultima, elegante e delicata, nota. Siamo lieti di presentarvi Canarie in concerto per la nostra rassegna It's BARNing AUT. Partenze, approdi e di nuovo partenze, in compagnia di un duo che è esso stesso un viaggio verso mete sognanti ma concrete. Così lontane da risultare vicine. Un volo planando sulla penisola - tropicale - del nostro essere, tra echi di onde che "sono un mambo lontano". Perché, dopotutto, "siamo alghe, in bocca qualche gabbiano".

Accarezzanno gli strumenti per voi: Paola Mirabella~Voce, Synth, Percussioni. Andrea Pulcini~Voce, Chitarra Acustica, Chitarra Elettrica.